В Тульской области суд вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего сотрудника исправительной колонии.
Суд признал виновным бывшего 22-летнего работника исправительного учреждения в получении взяток и превышении должностных полномочий.
"В суде установлено, что сотрудник исправительного учреждения в период с июля по ноябрь 2019 года, договорившись с одним из осужденных, неоднократно приобретал сим-карты сотовых операторов, мобильные телефоны и проносил их в режимное учреждение, за что получал денежное вознаграждение от заключенного", — сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
Суд согласился с мнением государственного обвинителя и приговорил мужчину к 5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что в Архангельской области под суд пойдут начальник одной из местных исправительных колоний и его заместитель. Должностные лица за деньги проявляли лояльное отношение к некоторым заключенным в подведомственном учреждении.
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