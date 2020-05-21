Сотрудник исправительной колонии в Тульской области сам стал подсудимым

В Тульской области суд вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего сотрудника исправительной колонии.

Суд признал виновным бывшего 22-летнего работника исправительного учреждения в получении взяток и превышении должностных полномочий.

"В суде установлено, что сотрудник исправительного учреждения в период с июля по ноябрь 2019 года, договорившись с одним из осужденных, неоднократно приобретал сим-карты сотовых операторов, мобильные телефоны и проносил их в режимное учреждение, за что получал денежное вознаграждение от заключенного", — сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Суд согласился с мнением государственного обвинителя и приговорил мужчину к 5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что в Архангельской области под суд пойдут начальник одной из местных исправительных колоний и его заместитель. Должностные лица за деньги проявляли лояльное отношение к некоторым заключенным в подведомственном учреждении.