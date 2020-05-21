В Москве мошенники наживались на онкобольных людях

В Москве задержали мошенников, которые развернули преступную деятельность в сфере медицинских услуг.

В полицию обратился пожилой мужчина, житель одного из российских регионов. Он рассказал, что нашел в интернете сайт, где предлагалось качественное лечение в одной из ведущих российских клиник.

Поскольку мужчина был тяжело болен, он позвонил по указанному номеру, приехал в Москву и заплатил за операцию 350 тысяч рублей. Его положили в больницу, но операцию так и не сделали.

Аналогичные заявления поступили еще от ряда граждан.

"Оперативники установили, что злоумышленники обещали людям, имеющим онкологические заболевания, платное лечение в ведущих московских клиниках. После чего незаконно получали от каждого из них от 300 тысяч до полутора миллионов рублей. На самом же деле пациенты проходили лечение на общих основаниях по линии обязательного медицинского страхования", — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По предварительным данным, ущерб превысил 10 миллионов рублей. Возбуждены уголовные дела по статье о мошенничестве. Задержаны шесть человек, по месту проживания подозреваемых проведены обыски.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что в Москве мужчину подозревают в мошенничестве с медицинскими масками на 200 миллионов рублей.