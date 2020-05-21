Сенатор Анатолий Артамонов выступил с предложением ввести массовую уголовную ответственность за так называемые серые зарплаты, сообщает официальный сайт Совета Федерации.
В настоящий момент в России действует норма, по которой к уголовной ответственности можно привлечь руководителей только тех предприятий, где сотрудникам выплачивают "серую" зарплату в размере от 100 тысяч рублей.
По мнению сенатора, это слишком высокая планка, особенно учитывая, что доходы населения сейчас упали.
Артамонов призвал усилить борьбу с "серыми" зарплатами вне зависимости от их размера. И подвергать уголовному преследованию всех нарушителей закона.
По данным издания Lenta.ru, в апреле меньше половины россиян (45%) сохранили свои зарплаты в полном объеме, а 44% временно вовсе перестали работать.
Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что россиян предупредили об увеличении количества мошенничеств, связанных с поиском работы.
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