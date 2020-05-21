Владелец батутного центра попался на мошенничестве

В Новокузнецке 30-летнему местному предпринимателю предъявлено обвинение в мошенничестве с государственными субсидиями.

Факты мошенничества вскрылись после проверки участников муниципальной программы по поддержке малого и среднего бизнеса. Сотрудниками полиции было возбуждено уголовное дело.

"Следствием установлено, что директор общества с ограниченной ответственностью, владеющий батутным центром, предоставил в администрацию города подложные документы на получение субсидии. Ему была перечислена выплата в размере около 1 миллиона 140 тысяч рублей в качестве возмещения части затрат за якобы приобретенное оборудование для прыжков на батутах", — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Кемеровской области. Однако никакого оборудования предприниматель не покупал, а средства, перечисленные из бюджета в качестве субсидии, похитил.

В ходе следствия мужчина полностью признал вину и возместил причиненный ущерб. В настоящее время уголовное дело направлено на рассмотрение в суд, добавили в ведомстве.

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