Двое братьев 50 и 44 лет, а также их 43-летний знакомый задержаны в Иркутской области по подозрению в торговле фальсифицированным алкоголем в особо крупном размере.
Мужчины организовали поставку в регион алкоголя с поддельными акцизными марками. При этом соблюдали конспирацию и продавали фальсификат только проверенным клиентам.
"В городах Иркутске, Шелехове, Слюдянке и Усолье-Сибирском полицейскими обнаружены многочисленные складские помещения с крупными партиями готового к продаже фальсификата, а также производственные цеха. Кроме того, выявлены павильоны, магазины и кафе, в которых происходила реализация фальсификата", — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.
Всего было изъято свыше 19 тысяч литров спиртосодержащей продукции на общую сумму более пяти миллионов рублей. Также в ходе обысков оперативники нашли рулоны с этикетками, крышки, стеклотару.
Возбуждены уголовные дела по статьям о незаконном обороте алкогольной продукции и незаконном использовании средств индивидуализации товаров.
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