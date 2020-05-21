В Иркутске полицейскими изъят контрафактный алкоголь на 5 млн рублей

Двое братьев 50 и 44 лет, а также их 43-летний знакомый задержаны в Иркутской области по подозрению в торговле фальсифицированным алкоголем в особо крупном размере.

Мужчины организовали поставку в регион алкоголя с поддельными акцизными марками. При этом соблюдали конспирацию и продавали фальсификат только проверенным клиентам.

"В городах Иркутске, Шелехове, Слюдянке и Усолье-Сибирском полицейскими обнаружены многочисленные складские помещения с крупными партиями готового к продаже фальсификата, а также производственные цеха. Кроме того, выявлены павильоны, магазины и кафе, в которых происходила реализация фальсификата", — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Всего было изъято свыше 19 тысяч литров спиртосодержащей продукции на общую сумму более пяти миллионов рублей. Также в ходе обысков оперативники нашли рулоны с этикетками, крышки, стеклотару.

Возбуждены уголовные дела по статьям о незаконном обороте алкогольной продукции и незаконном использовании средств индивидуализации товаров.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала, как на Алтае цех по производству газировки делал заодно и алкоголь.