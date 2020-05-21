В Московской области задержаны участники организованной группы, которые промышляли воровством авиационного керосина.
Злоумышленники в Пушкинском районе Подмосковья организовали незаконную врезку в нефтепровод и некоторое время откачивали топливо. В общей сложности было похищено 17 тонн авиационного топлива на сумму порядка 800 тысяч рублей.
"В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили и при поддержке Росгвардии по местам проживания задержали подозреваемых в совершении противоправного деяния. Ими оказались 32-летний организатор и двое участников группы в возрасте 26 и 30 лет", — сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.
Возбуждено уголовное дело по статье о краже, подозреваемые находятся под домашним арестом, добавил представитель ведомства.
Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что в Подмосковье полицейские обнаружили лабораторию по производству мефедрона, которую организовали приезжие из Казани.
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...
Недавно стало известно о том, что Полина Гагарина и Дмитрий Исхаков уже несколько месяцев не живут вместе.