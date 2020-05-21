Девушка из Коломны призналась в убийстве своего девятимесячного сына

Жительница подмосковного города Коломны призналась в убийстве своего сына. 24-летняя девушка задушила девятимесячного малыша из-за его болезни.

В пресс-службе СК сообщили о том, что мать ребенка самостоятельно дала признательные показания. По ее словам, она не могла смотреть на мучения своего сына, поэтому решила облегчить его страдания.

"24-летней женщине предъявлено обвинение в убийстве девятимесячного сына. Обвиняемая раскаялась в содеянном", — уточнили в ведомстве.

Известно, что девушка оставила у детской кровати записку, в которой написала о своей усталости, а сама пряталась в Луховицком лесу. Полиции удалось найти и задержать убийцу.

О семье в Коломне отзываются положительно.