ФСБ пресекла деятельность группы торговцев афганским героином

Сотрудники ФСБ и полиции пресекли деятельность этнической преступной группировки, которая занималась поставками в Россию крупных партий высококонцентрированного афганского героина и распространяла его по регионам страны.

"Всего в результате совместной операции из незаконного оборота изъято более 48 кг героина, пресечена противоправная деятельность пятерых членов трансграничной этнической наркогруппировки. В отношении них следственными подразделениями МВД России возбуждено семь уголовных дел и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.

Спецоперация по задержанию участников группы наркоторговцев, в которую входили граждане нескольких государств, проходила в несколько этапов.

В феврале 2020 года в Подмосковье задержали наркокурьера с двумя килограммами героина. Затем на территории Калужской области задержали еще одного мужчину, у него нашли около 13 килограммов наркотиков.

Финальным этапом стало задержание организатора и остальных участников, у них изъято еще порядка 33 килограммов героина.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что в Воронеже задержали троих молодых людей, которые организовали на территории города продажу героина с помощью "закладок".