В Центральной России служба ФСБ задержала пять человек международной группировки, торгующей героином из Афганистана. У преступников изъято более 48 килограммов наркотических веществ.
Сообщается, что МВД России возбудило против банды семь уголовных дел, а преступники взяты под стражу.
Известно, что в группировку входили жители нескольких стран, а операции по их задержанию начались еще в феврале 2020 года.
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