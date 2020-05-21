ФСБ задержала международную банду наркоторговцев

В Центральной России служба ФСБ задержала пять человек международной группировки, торгующей героином из Афганистана. У преступников изъято более 48 килограммов наркотических веществ.

Сообщается, что МВД России возбудило против банды семь уголовных дел, а преступники взяты под стражу.

Известно, что в группировку входили жители нескольких стран, а операции по их задержанию начались еще в феврале 2020 года.