Вор в маске старика вскрывал банкоматы в Пензе

Кражи денег из банкоматов в одном из торговых центров Пензы произошли в начале апреля этого года.

На записях видно, что к банкоматам среди бела дня подходит пожилой мужчина в форме инкассатора, без проблем открывает, складывает в сумку кассеты с деньгами и уходит.

"В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность злоумышленника и задержали его. Его внешность явно отличалась от лица, попавшего в кадр. Это несоответствие прояснилось после проведения обыска по месту жительства фигуранта. В квартире обнаружена латексная маска с внешностью пожилого мужчины. В том же помещении находилась форменная одежда и аксессуары сотрудника инкассаторской службы, а также специальное оборудование для вскрытия банкоматов", — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Как выяснилось, задержанный раньше занимался техническим обслуживанием банкоматов и отлично знал их устройство.

К преступлению он готовился — маску и форму купил в интернет-магазине, а сумку для кассет банкомата сшил сам.

В настоящее время устанавливается причастность обвиняемого к совершению аналогичных противоправных деяний, добавила официальный представитель ведомства.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что в Челябинске задержали преступников, которые специализировались на взломе банкоматов и терминалов оплаты.