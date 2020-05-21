Тела двух мужчин 57 и 40 лет с ранениями головы были обнаружены на базе Ботуобинской экспедиции в районе русла реки Иркюкей в Якутии в 154 километрах от города Мирного. На место происшествия вылетела на вертолете следственная группа регионального СК РФ.
"Установлено, что трое жителей города Мирного выехали в данную местность на охоту, при себе имели огнестрельные ружья. Третий мужчина пояснил, что накануне они распивали спиртные напитки, после чего он отправился спать. Проснувшись, обнаружил тела мужчин с огнестрельными ранениями. Об этом очевидец сразу сообщил в правоохранительные органы", — сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета.
Сотрудниками следственно-оперативной группы произведен осмотр места происшествия, изъяты оружие и патроны.
Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве, назначен ряд экспертиз, проводятся допросы, расследование по делу продолжается, добавили в ведомстве.
Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что в Якутии за превышение должностных полномочий будут судить начальника райотдела полиции.
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...
Недавно стало известно о том, что Полина Гагарина и Дмитрий Исхаков уже несколько месяцев не живут вместе.