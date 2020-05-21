Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Источник Правда.Ру

Два охотника убиты в Якутии. Возбуждено уголовное дело

Происшествия » Человеческий фактор » Криминал

Тела двух мужчин 57 и 40 лет с ранениями головы были обнаружены на базе Ботуобинской экспедиции в районе русла реки Иркюкей в Якутии в 154 километрах от города Мирного. На место происшествия вылетела на вертолете следственная группа регионального СК РФ.

"Установлено, что трое жителей города Мирного выехали в данную местность на охоту, при себе имели огнестрельные ружья. Третий мужчина пояснил, что накануне они распивали спиртные напитки, после чего он отправился спать. Проснувшись, обнаружил тела мужчин с огнестрельными ранениями. Об этом очевидец сразу сообщил в правоохранительные органы", — сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Сотрудниками следственно-оперативной группы произведен осмотр места происшествия, изъяты оружие и патроны.

Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве, назначен ряд экспертиз, проводятся допросы, расследование по делу продолжается, добавили в ведомстве.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что в Якутии за превышение должностных полномочий будут судить начальника райотдела полиции.

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...

Темы ск рф охота якутия убийство
Новости Все >
В интернете обсуждают новую фотографию Дженнифер Лопес
Украина в ООН требует "доступ в Крым" и освобождения толпы уголовников
Вор в маске старика вскрывал банкоматы в Пензе
Футболист "Краснодара" привёз коронавирус из Дагестана
Более 3,7 тысячи жителей Москвы вылечились от коронавируса за сутки
Более 40 тысяч москвичей получают выплаты по безработице
Глава МОК допустил полную отмену Олимпиады-2020
Два охотника убиты в Якутии. Возбуждено уголовное дело
В обсерваторах Бурятии полиция установила тревожные кнопки
Коронавирус "крепнет и активизируется" в Турции
Последние материалы
Коронавирус "крепнет и активизируется" в Турции
Армия США тестирует "умный" прицел
Глава РАН: ситуация с COVID-19 в России непредсказуема
Bloomberg: Над Коломойским сгущаются тучи. И не только на Украине
Вирусолог заявил о пройденном пике коронавируса в России
Майк Пенс объявил о возвращении Америки в космос
Циклон вторые сутки треплет Индию и Бангладеш
Пандемия для США и ЕС - старт к "разводу"?
Автор закона о домашнем насилии: как оградить жертву
"Отпуск будет!" - написал в новосибирском небе самолет
Популярное
Российский шоу-бизнес
Кравец рассказала, почему Полина Гагарина решила уйти от мужа

Недавно стало известно о том, что Полина Гагарина и Дмитрий Исхаков уже несколько месяцев не живут вместе.

Кравец рассказала, почему Полина Гагарина решила уйти от мужа
Япония вдруг объявила: Курильские острова перешли под нашу юрисдикцию
Мир. Новости мира
Япония вдруг объявила: Курильские острова перешли под нашу юрисдикцию
Общество
Россияне назвали самые унизительные профессии
Российский шоу-бизнес
Иван Жидков публично заявил, что не будет платить алименты
Игорь Буккер Астероиды оставили шанс землянам, но ненадолго Игорь Буккер Усам Оздемиров Электронная демократия против "цифрового концлагеря" Усам Оздемиров Любовь Степушова Не пора ли распускать ЕАЭС? Любовь Степушова
Комментарии
Александр Собянин: этой осенью мы будем жить в Советском Союзе
Александр Собянин: этой осенью мы будем жить в Советском Союзе
Луганск и Донецк готовы начать боевые действия против ВСУ
Будет ли девальвация: ЦБ может включить печатный станок
Луганск и Донецк готовы начать боевые действия против ВСУ
Кравец рассказала, почему Полина Гагарина решила уйти от мужа
Кравец рассказала, почему Полина Гагарина решила уйти от мужа
Информационную атаку на Захарову заказала медиатехнолог Дмитрова
Япония вдруг объявила: Курильские острова перешли под нашу юрисдикцию
В Туле медсестру наказали за бикини под защитным костюмом
Военные биологи США готовятся к "абсолютной болезни"?
В Анапе мужчина застрелил своих соседей за слишком громкую музыку
Госдеп США: Ущерб от действий Китая по COVID-19 составил $9 трлн
В Туле медсестру наказали за бикини под защитным костюмом
В Анапе мужчина застрелил своих соседей за слишком громкую музыку
Платошкин: Народ устал. Если не будет смены курса, начнутся протесты
Москвичей будут штрафовать за ношение одной перчатки
Украинцев учат тому, что все европейцы родом из Галиции
Москвичей будут штрафовать за ношение одной перчатки
Военные биологи США готовятся к "абсолютной болезни"?
На Кубани злоумышленники вырубили леса на 40 млн рублей
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ