Два охотника убиты в Якутии. Возбуждено уголовное дело

Тела двух мужчин 57 и 40 лет с ранениями головы были обнаружены на базе Ботуобинской экспедиции в районе русла реки Иркюкей в Якутии в 154 километрах от города Мирного. На место происшествия вылетела на вертолете следственная группа регионального СК РФ.

"Установлено, что трое жителей города Мирного выехали в данную местность на охоту, при себе имели огнестрельные ружья. Третий мужчина пояснил, что накануне они распивали спиртные напитки, после чего он отправился спать. Проснувшись, обнаружил тела мужчин с огнестрельными ранениями. Об этом очевидец сразу сообщил в правоохранительные органы", — сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Сотрудниками следственно-оперативной группы произведен осмотр места происшествия, изъяты оружие и патроны.

Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве, назначен ряд экспертиз, проводятся допросы, расследование по делу продолжается, добавили в ведомстве.

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