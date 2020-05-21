Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Источник Правда.Ру

Постояльцы обсерватора в Бурятии напали с камнями на медсестер

Происшествия

Двое мужчин, прибывших в Бурятию из Китая и помещенных в связи с этим в обсерватор организованный на базе Детской республиканской клинической больницы в поселке Сотниково, напали на медсестер.

Рассказ женщин о случившемся опубликован в Instagram учреждения.

 
 
 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 

❗❗❗❗❗❗❗❗❗Мы выкладываем видео, отправленное нашими медсестрами из Обсерватора в п. Сотниково. Огромный стресс получили они от поведения поступивших 16 мая на обсервацию граждан, прибывших из КНР. В течение 2 суток пребывания они проявляли недовольство по поводу того, что направлены на обсервацию, по условиям проживания (Да, это детский реабилитационный центр. Как ранее сообщали — да, старые деревянные постройки 1985 года).​ Вели себя неадекватно агрессивно, угрожали, хулиганили, ломали больничное имущество. Работники обсерватора неоднократно информировали правоохранительные органы, однако действия ограничились дистанционным составлением протокола.​ Напрасно медики ждали помощь, приготовив СИЗы (защитные костюмы). Наконец, 18- го мая к вечеру ситуация разрешилась. Недовольные были транспортированы по "03" ​ в обсерватор РНД. Медики продолжают свою работу. Осталось чувство горечи и досады от непонимания и безответственности некоторых сограждан … ​ ​ ​ Сегодня утром на планерке ​ министр Е. Ю. Лудупова сообщила, что полиция​ теперь ​ будет приезжать при необходимости, только нужно обеспечить наряды защитными костюмами. Они у нас наготове…

Публикация от ГАУЗ "ДРКБ" МЗ РБ (@drkb03)

По словам медработников, "эти двое постояльцев" находятся в обсерваторе вторые сутки. И все это время они демонстрировали недовольство условиями содержания и проявляли агрессию к персоналу: хамили, портили имущество.

Обращение в полицию не помогло — был лишь составлен дистанционно протокол. После чего дебоширы распоясались вконец. Мужчины набросились на медсестер и начали бросать в них камни. Женщины — они говорят об этом на видео — прямо в противочумных костюмах, спасаясь, убегали через лесополосу.

Когда инцидент получил огласку, среагировал республиканский оперативный штаб по коронавирусу:

"Дебоширы, напавшие на сотрудниц обсерватора переведены в другой центр пребывания, оборудованный в республиканском наркодиспансере.

После завершения изоляции для всех участников инцидента будет определена мера ответственности в рамках законодательства.

На данный момент усилена охрана обсерваторов — там оборудованы тревожные кнопки", — сообщили в оперштабе.

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...

Темы бурятия обсерватор нападение на медсестер
Новости Все >
"Отпуск будет!" - написал в новосибирском небе самолет
Где на Руси поесть дешево: Сколько стоит "меню простое, но питательное"
Постояльцы обсерватора в Бурятии напали с камнями на медсестер
ЕС переходит на экологичное сельское хозяйство
В середине июня в Греции стартует туристический сезон
Послание узников смерти найдено в дымоходе Освенцима
ВОЗ: 20 мая стал рекордным днем по заражениям COVID в мире
Вся правда о Второй мировой: уникальный ресурс заработал в России
День рождения празднует Тихоокеанский флот России
Cанитарный врач ЕС: Европа должна готовиться ко второй волне COVID
Последние материалы
Постояльцы обсерватора в Бурятии напали с камнями на медсестер
ЕС переходит на экологичное сельское хозяйство
В середине июня в Греции стартует туристический сезон
Послание узников смерти найдено в дымоходе Освенцима
ВОЗ: 20 мая стал рекордным днем по заражениям COVID в мире
Вся правда о Второй мировой: уникальный ресурс заработал в России
День рождения празднует Тихоокеанский флот России
Cанитарный врач ЕС: Европа должна готовиться ко второй волне COVID
Бурджанадзе: в примирении грузинских территорий нужна рука России
Запись разговоров Порошенко и Байдена: публикация на руку многим?
Популярное
Российский шоу-бизнес
Кравец рассказала, почему Полина Гагарина решила уйти от мужа

Недавно стало известно о том, что Полина Гагарина и Дмитрий Исхаков уже несколько месяцев не живут вместе.

Кравец рассказала, почему Полина Гагарина решила уйти от мужа
Япония вдруг объявила: Курильские острова перешли под нашу юрисдикцию
Мир. Новости мира
Япония вдруг объявила: Курильские острова перешли под нашу юрисдикцию
Общество
Россияне назвали самые унизительные профессии
Российский шоу-бизнес
Иван Жидков публично заявил, что не будет платить алименты
Игорь Буккер Астероиды оставили шанс землянам, но ненадолго Игорь Буккер Усам Оздемиров Электронная демократия против "цифрового концлагеря" Усам Оздемиров Любовь Степушова Не пора ли распускать ЕАЭС? Любовь Степушова
Комментарии
Кравец рассказала, почему Полина Гагарина решила уйти от мужа
Кравец рассказала, почему Полина Гагарина решила уйти от мужа
Информационную атаку на Захарову заказала медиатехнолог Дмитрова
Япония вдруг объявила: Курильские острова перешли под нашу юрисдикцию
В Туле медсестру наказали за бикини под защитным костюмом
Военные биологи США готовятся к "абсолютной болезни"?
В Анапе мужчина застрелил своих соседей за слишком громкую музыку
Госдеп США: Ущерб от действий Китая по COVID-19 составил $9 трлн
В Туле медсестру наказали за бикини под защитным костюмом
В Анапе мужчина застрелил своих соседей за слишком громкую музыку
Платошкин: Народ устал. Если не будет смены курса, начнутся протесты
Москвичей будут штрафовать за ношение одной перчатки
Украинцев учат тому, что все европейцы родом из Галиции
Москвичей будут штрафовать за ношение одной перчатки
Военные биологи США готовятся к "абсолютной болезни"?
На Кубани злоумышленники вырубили леса на 40 млн рублей
В Калмыкии нашли нелегальную “криптовалютную ферму”
В Калмыкии нашли нелегальную “криптовалютную ферму”
В Калмыкии нашли нелегальную “криптовалютную ферму”
Япония вдруг объявила: Курильские острова перешли под нашу юрисдикцию
Порошенко распрощался с мечтой вернуться на Банковую
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ