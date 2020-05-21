Постояльцы обсерватора в Бурятии напали с камнями на медсестер

Двое мужчин, прибывших в Бурятию из Китая и помещенных в связи с этим в обсерватор организованный на базе Детской республиканской клинической больницы в поселке Сотниково, напали на медсестер.

Рассказ женщин о случившемся опубликован в Instagram учреждения.

По словам медработников, "эти двое постояльцев" находятся в обсерваторе вторые сутки. И все это время они демонстрировали недовольство условиями содержания и проявляли агрессию к персоналу: хамили, портили имущество.

Обращение в полицию не помогло — был лишь составлен дистанционно протокол. После чего дебоширы распоясались вконец. Мужчины набросились на медсестер и начали бросать в них камни. Женщины — они говорят об этом на видео — прямо в противочумных костюмах, спасаясь, убегали через лесополосу.

Когда инцидент получил огласку, среагировал республиканский оперативный штаб по коронавирусу: