Двое мужчин, прибывших в Бурятию из Китая и помещенных в связи с этим в обсерватор организованный на базе Детской республиканской клинической больницы в поселке Сотниково, напали на медсестер.
Рассказ женщин о случившемся опубликован в Instagram учреждения.
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❗❗❗❗❗❗❗❗❗Мы выкладываем видео, отправленное нашими медсестрами из Обсерватора в п. Сотниково. Огромный стресс получили они от поведения поступивших 16 мая на обсервацию граждан, прибывших из КНР. В течение 2 суток пребывания они проявляли недовольство по поводу того, что направлены на обсервацию, по условиям проживания (Да, это детский реабилитационный центр. Как ранее сообщали — да, старые деревянные постройки 1985 года). Вели себя неадекватно агрессивно, угрожали, хулиганили, ломали больничное имущество. Работники обсерватора неоднократно информировали правоохранительные органы, однако действия ограничились дистанционным составлением протокола. Напрасно медики ждали помощь, приготовив СИЗы (защитные костюмы). Наконец, 18- го мая к вечеру ситуация разрешилась. Недовольные были транспортированы по "03" в обсерватор РНД. Медики продолжают свою работу. Осталось чувство горечи и досады от непонимания и безответственности некоторых сограждан … Сегодня утром на планерке министр Е. Ю. Лудупова сообщила, что полиция теперь будет приезжать при необходимости, только нужно обеспечить наряды защитными костюмами. Они у нас наготове…
По словам медработников, "эти двое постояльцев" находятся в обсерваторе вторые сутки. И все это время они демонстрировали недовольство условиями содержания и проявляли агрессию к персоналу: хамили, портили имущество.
Обращение в полицию не помогло — был лишь составлен дистанционно протокол. После чего дебоширы распоясались вконец. Мужчины набросились на медсестер и начали бросать в них камни. Женщины — они говорят об этом на видео — прямо в противочумных костюмах, спасаясь, убегали через лесополосу.
Когда инцидент получил огласку, среагировал республиканский оперативный штаб по коронавирусу:
"Дебоширы, напавшие на сотрудниц обсерватора переведены в другой центр пребывания, оборудованный в республиканском наркодиспансере.
После завершения изоляции для всех участников инцидента будет определена мера ответственности в рамках законодательства.
На данный момент усилена охрана обсерваторов — там оборудованы тревожные кнопки", — сообщили в оперштабе.
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