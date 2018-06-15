"Слабаки!": надышавшихся брагой белорусов увезли в реанимацию

Двое молодых людей (30 и 27 лет) — жители Могилева — были найдены без сознания в погребе рядом с родительским домом в деревне Преображенск Дрибинского района (Белоруссия). Строение глубиной три метра находилось внутри хозяйственной постройки. Обнаружил сыновей отец. Мужчин в состоянии средней тяжести спешно доставили в больницу и положили в реанимацию.
Предположительно они отравились продуктами брожения из неплотно закрытых бочек c брагой, стоявших в погребе. Для уточнения правдивости этой версии в погребе взяли пробу воздуха для исследования в лабораторных условиях.
Как ранее писала "Правда.Ру", тяжелые алкогольные отравления чаще всего случаются после приёма внутрь жидкостей, изготовленных на основе технического спирта — стеклоочистителей, жидкостей для разжигания каминов, технических антисептиков и т. п.
Отличить качественную водку от самопальной под силу только специалистам при помощи сложного органолептического анализа, который определит количественное содержание в жидкости пяти компонентов — альдегидов, сложных эфиров, ментола, ацетона и кислот.
Что касается жидкостей, содержащих технический спирт, то такую продукцию, пусть и разлитую в фирменные бутылки, отличить от нормальной водки сможет любой — её выдают "технический" запах, нетипичный для водки цвет (обычно желтоватый или голубоватый), "ацетоновый" вкус.
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