Савченко: готова отсидеть 22 года в России

Обвиняемая в подготовке госпереворота и терактов на Украине Надежда Савченко готова отсидеть 22 года в тюрьмах России. Именно такой срок ей грозил до помилования Владимиром Путиным.



В Раде задержали и арестовали Надежду Савченко

"Я прекрасно понимаю, какая меня ждала судьба в России. Если, например, за меня отдадут всех 60 украинских пленных и крымских татар, которые находятся в тюрьмах РФ, то да, я соглашусь с судьбой отсидеть 22 года в РФ", — заявила Савченко на заседании в Шевченковском райсуде Киева.

Подследственная также уточнила, что единственное оружие, которое у нее есть, — это наградной пистолет Glock 17. Его Савченко вручал спикер Рады Андрей Парубий.

"Относительно оружия. Андрей Парубий вручал мне единственное оружие, которым я владею, и в данный момент оно находится в разрешительном отделе, так как оно было конфисковано во время обыска, — рассказала Савченко. — Это наградной пистолет Glock 17, его вручал мне Парубий, это оружие, которое у меня есть. Остального оружия мне никто не давал, не передавал, и любые другие домыслы или фантазии будут раскрыты в судах по сути дела".

В этом контексте стоит напомнить, что ранее генпрокурор Юрий Луценко заявил, что следствием установлен факт передачи Савченко оружия некими российскими полковниками.

Как ранее сообщала "Правда.Ру", примечательно, что арестовали Савченко ровно во вторую годовщину приговора, вынесенного ей в РФ. Тогда с плакатом "Свободу Савченко!" выходил сам Порошенко.

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