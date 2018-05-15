Пилот малайзийского "Боинга" мог сам уничтожить самолет

Умышленные действия пилота стали причиной исчезновения малайзийского "боинга". Таково мнение экспертов, они озвучили его в эфире австралийского телеканала 9Now.
Эта версия объясняет и странности маршрута, по которому двигался самолет перед исчезновением в марте 2014 года.
"Он собирался убить себя. К сожалению, вместе с собой он убил всех пассажиров. Это было сделано намеренно", — заявил экс-руководитель Бюро безопасности транспорта Канады Лэрри Вэнс.
По его мнению, командир экипажа Захария Ахмад Шах разгерметизировал салон самолёта, чтобы пассажиры и экипаж "боинга" потеряли сознание, а сам использовал кислородную маску.
Кроме того, пилот и авиаконструктор Симон Харди выдвинул версию, что Шах специально отключил системы обнаружения, а затем вёл "боинг" по границе зон ответственности Малайзии и Таиланда. Эксперт считает, что это было сделано с одной целью — запутать диспетчеров.
Также Симона Харди объяснил и крюк, сделанный вокруг малазийского штата Пинанг, по мнению авиаконструктора, пилот хотел попрощаться с домом.
Напомним, что самолет, выполнявший рейс Куала-Лумпур — Пекин "Малайзийских авиалиний" пропала 8 марта 2014 года, через два часа после вылета. На борту находилось 239 пассажиров. В дальнейшем электронные датчики зафиксировали, что авиалайнер изменил маршрут и сделал резкий поворот в сторону Индийского океана.
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