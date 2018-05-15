Города Болгарии наводнили ядовитые змеи — жители в шоке

На улицах болгарских городов Благоевград и Дупница появилось множество змей. Большинство не ядовиты, поэтому не угрожают здоровью людей. Однако после встречи с другими человек может не выжить. Именно этот факт беспокоит окружающих.

Местные жители и гости городов по-разному реагируют, встречаясь на улице со змеями. Чаще всего поведение неадекватное: люди кричат и убегают, некоторые замирают на месте, а кто-то пытается напасть на пресмыкающееся.

Экологи просят не убивать змей, если они сами не нападают. Ведь некоторые из этих существ занесены в общеболгарскую Красную книгу, поэтому агрессивное поведение по отношению к редким животным может повлечь за собой уголовную ответственность.