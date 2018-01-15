Напавшие на четвероклассников пермские подростки Лев Б. и Александр Г. ранее в соцсетях поддерживали оппозиционера Алексея Навального.
По данным соцсетей, Лев Б. и Александр Г. часто писали в комментариях, что готовы поддержать и поддерживают оппозиционера Алексея Навального.
Устроивший бойню Лев Б. ранее заявлял, что "мне все равно, кто развалит Россию, поскольку она - страна рабов". Александр Г. поддерживал и разделял взгляды своего одноклассника.
Сообщается, что на данный момент состояние Льва Б. расценивается врачами, как тяжелое. Следователи ждут разрешения властей для допроса. Мать преступника ехать в больницу к сыну отказалась.
Стоит добавить, что список поддержавших Навального "звезд" пополнился получившим пожизненный срок серийный убийца Александр Пичушкин.
По его словам, "я ненавижу всех вас, ненавижу эту страну. Сейчас бы ушел в оппозицию. Я плохо знаком с Навальным, как понимаю, он является лидером. За неимением другого я пошел бы с ним с удовольствием". Напомним, Пичушкин был признан виновным в убийстве 48 человек и трех покушениях на убийство.
Напомним, Алексея Навального поддержали определенные силы на Украине. К примеру, в Киеве представители добровольческих батальонов - ветеранов АТО, а также общественные активисты не так давно провели митинг в поддержку акций российской оппозиции. Как сообщила "Свобода", в акции, прошедшей в парке Славы, приняли участие около пятидесяти человек.
В общем, какой герой, такие и соратники. Не так давно СМИ писали о протестном активисте, который перерезал горло своей девушке, пытаясь её убить, «за её позицию по Крыму». Про либерального предпринимателя Кабанова, который убил и расчленил свою жену, а потом долго рассказывал, что она пропала и инициировал поиски все и так хорошо помнят.
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