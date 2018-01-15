Неопытная проститутка из Питера погибла от удушья

Медики Санкт-Петербурга не смогли оказать помощь представительнице древнейшей профессии, задохнувшейся инородным предметом.

Сообщается, что средство контрацепции, найденное в гортани девушки, стало экспонатом медицинского музея.

По данным правоохранительных органов, 29-летняя девушка по вызову во время орального секса задохнулась, подавившись презервативом.

Сообщается, что инцидент произошёл в подъезде дома № 35 на Большой Пушкарской улице. Девушка проглотила презерватив, который перекрыл дыхательные пути. Девушка задохнулась ещё до приезда скорой помощи.

В полиции сначала предположили, что ночную бабочку убил сексуальный маньяк. Однако после вскрытия, когда в гортани погибшей обнаружили скомканный презерватив, выяснилось, что это был несчастный случай.

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