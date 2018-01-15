Медики Санкт-Петербурга не смогли оказать помощь представительнице древнейшей профессии, задохнувшейся инородным предметом.
Сообщается, что средство контрацепции, найденное в гортани девушки, стало экспонатом медицинского музея.
По данным правоохранительных органов, 29-летняя девушка по вызову во время орального секса задохнулась, подавившись презервативом.
Сообщается, что инцидент произошёл в подъезде дома № 35 на Большой Пушкарской улице. Девушка проглотила презерватив, который перекрыл дыхательные пути. Девушка задохнулась ещё до приезда скорой помощи.
В полиции сначала предположили, что ночную бабочку убил сексуальный маньяк. Однако после вскрытия, когда в гортани погибшей обнаружили скомканный презерватив, выяснилось, что это был несчастный случай.
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