Под Анапой браконьер попался на ловле камбалы

Местный 60-летний житель организовал незаконный промысел в акватории Черного моря возле села Большой Утриш в запрещенной для вылова зоне Анапская Банка.

Для ловли рыбы он использовал маломерное судно с навесным мотором и одностенную сеть длиной около 700 метров.

К моменту задержания он успел поймать 46 экземпляров черноморской камбалы (калкана) общим весом более 200 килограммов.

"Ущерб, причинённый водным биологическим ресурсам, составил более 300 тысяч рублей. Браконьерская сеть с промысловым барабаном и улов изъяты, судно передано на ответственное хранение", — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Возбуждено уголовное дело по статье Уголовного кодекса о незаконной добыче водных биологических ресурсов.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что в Краснодарском крае будут судить тринадцать местных жителей, которые организовали добычу леса в промышленных масштабах на особо охраняемых природных территориях.