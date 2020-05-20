Местный 60-летний житель организовал незаконный промысел в акватории Черного моря возле села Большой Утриш в запрещенной для вылова зоне Анапская Банка.
Для ловли рыбы он использовал маломерное судно с навесным мотором и одностенную сеть длиной около 700 метров.
К моменту задержания он успел поймать 46 экземпляров черноморской камбалы (калкана) общим весом более 200 килограммов.
"Ущерб, причинённый водным биологическим ресурсам, составил более 300 тысяч рублей. Браконьерская сеть с промысловым барабаном и улов изъяты, судно передано на ответственное хранение", — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.
Возбуждено уголовное дело по статье Уголовного кодекса о незаконной добыче водных биологических ресурсов.
Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что в Краснодарском крае будут судить тринадцать местных жителей, которые организовали добычу леса в промышленных масштабах на особо охраняемых природных территориях.
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