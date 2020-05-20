Пьяного мужчину задержали при попытке обокрасть кафе в Москве

Сотрудники полиции задержали мужчину по подозрению в попытке кражи имущества из помещения кафе. Ночью в полицию поступило сообщение о том, что в одном из кафе на улице Гиляровского разбито стекло.

На место выехали оперативники и прямо в помещении кафе задержали 39-летнего приезжего мужчину, который как раз успел собрать различные ценные вещи и собирался с ними покинуть заведение общепита.

"Установлено, что злоумышленник, находясь в состоянии опьянения, разбил стекло и проник в помещение кафе. Затем он снял со стены телевизор, приготовил кассовый принтер и другое имущество общей стоимостью 100 тысяч рублей, но не смог довести свой преступный умысел до конца, так как был задержан сотрудниками полиции", — сообщили в пресс-службе Центрального административного округа ГУ МВД по городу Москве.

Возбуждено уголовное дело, в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, добавили в ведомстве.

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