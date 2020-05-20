Жителя Петрозаводска обвиняют в контрабанде старинного оружия

Прокуратура Республики Карелия утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Петрозаводска. Его обвиняют в контрабанде культурных ценностей в крупном размере.

Как удалось выяснить следствию, мужчина через интернет приобрел в странах запада на антикварных аукционах тридцать предметов холодного оружия западноевропейского образца.

По оценкам экспертов, все они относятся к категории культурных ценностей. Общая стоимость покупки составила свыше миллиона рублей. В состав коллекции входили в том числе и шпаги и сабли, изготовленные больше ста лет назад.

"Данные предметы были складированы на территории Финляндии. В мае 2019 года он выехал в Финляндию и попытался провезти в багажном отделении автомобиля указанные предметы в Россию, не задекларировав их в установленном порядке. Злоумышленник был задержан в ходе таможенного досмотра, предметы изъяты", — сообщили в пресс-службе прокуратуры Республики Карелия.

В ближайшее время уголовное дело будет направлено в Сортавальский городской суд Республики Карелия для рассмотрения по существу, добавили в ведомстве.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что в Смоленской области задержали группу контрабандистов, вывозившую драгоценные металлы за рубеж тоннами.