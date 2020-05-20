Следственный комитет по Саратовской области после обрушения лестничных маршей в подъезде жилого дома в Энгельсе возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
ЧП произошло 20 мая около 8 часов 30 минут утра по местному времени. Обвалился лестничный марш, ведущий на третий этаж четырехэтажного дома. Под тяжестью упавшего груза обвалился и лестничный пролет этажом ниже.
Травмы получила 36-летняя женщина, которая в этот момент находилась в подъезде. Из-под завалов ее достали сотрудники МЧС, прибывшие на место. Пострадавшую доставили в медицинское учреждение.
В доме 1959 года постройки 32 квартиры. Все жители эвакуированы, администрация решает вопросы по их временному размещению.
"Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. В частности, допросы жильцов дома, представителей управляющей компании, сотрудников органа местного самоуправления. Затребована необходимая документация на жилой дом, в целях подтверждения сведений о признании его аварийным и подлежащим расселению, а также для назначения строительной судебной экспертизы", — сообщили в пресс-службе регионального СК РФ.
Следствие также даст оценку действиям тех должностных лиц, в обязанности которых входило следить за техническим состоянием дома.
Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что в Волгоградской области мужчина погиб под рухнувшим потолком.
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...
Отставкой правительства во главе с Дмитрием Медведевым президент России Владимир Путин "сломал" бунт олигархов, целью которого был государственный переворот.