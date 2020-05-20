СК возбудил дело после обрушения лестничных пролетов в жилом доме

Следственный комитет по Саратовской области после обрушения лестничных маршей в подъезде жилого дома в Энгельсе возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

ЧП произошло 20 мая около 8 часов 30 минут утра по местному времени. Обвалился лестничный марш, ведущий на третий этаж четырехэтажного дома. Под тяжестью упавшего груза обвалился и лестничный пролет этажом ниже.

Травмы получила 36-летняя женщина, которая в этот момент находилась в подъезде. Из-под завалов ее достали сотрудники МЧС, прибывшие на место. Пострадавшую доставили в медицинское учреждение.

В доме 1959 года постройки 32 квартиры. Все жители эвакуированы, администрация решает вопросы по их временному размещению.

"Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. В частности, допросы жильцов дома, представителей управляющей компании, сотрудников органа местного самоуправления. Затребована необходимая документация на жилой дом, в целях подтверждения сведений о признании его аварийным и подлежащим расселению, а также для назначения строительной судебной экспертизы", — сообщили в пресс-службе регионального СК РФ.

Следствие также даст оценку действиям тех должностных лиц, в обязанности которых входило следить за техническим состоянием дома.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что в Волгоградской области мужчина погиб под рухнувшим потолком.