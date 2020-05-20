В Забайкалье будут судить виновника ДТП, в котором погибли семь человек

В Забайкальском крае местного 30-летнего жителя обвиняют в нарушении правил дорожного движения, которое повлекло смерть двух и более человек.

По данным следствия, поздно вечером 13 ноября 2019 года обвиняемый остановил свой большегрузный автомобиль Howo Shacman из-за поломки на мосту, где остановка запрещена.

Мужчина не предпринял попыток эвакуировать машину, сообщить в полицию о случившейся проблеме и даже не оборудовал место аварии положенными знаками.

"14 ноября около 7 часов утра в Агинском районе Забайкальского края водитель микроавтобуса, двигаясь по маршруту "Ясногорск — Чита", столкнулся с грузовым автомобилем, стоящим на обочине, после чего микроавтобус выбросило на встречную полосу, где он столкнулся с автомобилем ЗИЛ. В результате ДТП погиб водитель микроавтобуса и шесть пассажиров, двое получили травмы различной степени тяжести", — сообщили в пресс-службе регионального СК РФ.

Также выяснилось, что обвиняемый был неоднократно судим за управление автомобилем в нетрезвом виде и лишен прав до 2021 года. Однако он приобрел поддельное водительское удостоверение и устроился на работу.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, добавили в ведомстве.

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