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Жителя Краснодара осудили за попытку продажи спецпропуска

Происшествия » Человеческий фактор

Ленинский районный суд Краснодара вынес приговор по уголовному делу по продаже "карантинных пропусков".

Местного 31-летнего предпринимателя Оганеса Карслияна признали виновным по части 1 статьи 327 УК РФ (покушение за сбыт офицального документа).

"Установлено, что 7 апреля 2020 года Карслиян пытался за 7 тысяч рублей сбыть поддельный бланк спецпропуска на транспортное средство, введенный на период действия ограничительных мероприятий на территории Краснодарского края. Преступная деятельность злоумышленника была пресечена сотрудниками полиции", — сообщили в прокуратуре Краснодарского края.

Карслиян пытался продать так называемый "красный" пропуск, который дает право беспрепятственного передвижения по всей территории края в период карантина.

Суд согласился с мнением государственного обвинителя и назначил Карслияну наказание в виде 10 месяцев ограничения свободы, добавили в ведомстве.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что в Ростовской области местный коммерсант был задержан за аналогичное преступление, но за каждый бланк он просил уже 9 тысяч рублей.

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