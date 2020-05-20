Сотрудники Следственного комитета РФ завершили расследование уголовного дела в отношении 42-летнего жителя Читы, которого обвиняют в хулиганстве на воздушном судне.
По данным следствия, 18 марта 2020 года обвиняемый учинил дебош на борту самолета, который выполнял рейс "Камрань — Чита".
В магазине беспошлинной торговли в аэропорту вылета мужчина приобрел спиртное и довел себя до такого состояния, что в салоне самолета начал раскидывать журналы, находившиеся в спинках кресел, ругаться матом и угрожать всем присутствующим расправой.
"На высказанные дебоширу по громкой связи требования командира воздушного судна занять свое место в салоне самолета и прекратить противоправное поведение мужчина стал выкрикивать оскорбления уже в адрес пилотов, направился в сторону их кабины, угрожая членам экипажа физической расправой", — сообщили в пресс-службе регионального СК РФ.
Угомонить дебошира помог один из пассажиров того же рейса. Мужчину связали скотчем и зафиксировали в кресле, а после посадки в аэропорту Читы сдали сотрудниками транспортной полиции.
Следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, добавили в ведомстве.
Ранее "Правда.Ру" рассказывала, как в аэропорту Внуково нетрезвая пассажирка искусала полицейского.
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