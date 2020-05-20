СК возбудил дело по факту крушения вертолета в Подмосковье

Уголовное дело по статье 351 УК РФ (нарушение правил полетов, повлекшее тяжкие последствия) возбудили в Следственном комитете РФ после падения в районе озера Удельное городского округа Клина Московской области вертолета Ми-8.

"Установлено, что 19 мая 2020 года в 19 часов 35 минут вертолет Ми-8 под управлением экипажа в составе трех человек выполнил взлет с аэродрома "Клин". В 19 часов 59 минут экипаж вертолета перестал выходить на связь. В результате поисковых мероприятий вертолет Ми-8 обнаружен на земле и установлена гибель экипажа", — сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

В настоящее время на месте крушения уже обнаружены и изъяты бортовые самописцы вертолета, произведен осмотр погибших, назначены судебно-медицинские экспертизы.

Также специалисты провели детальный осмотр места падения воздушного судна, взяли образцы топлива и провели выемку предполетной документации. Ведется поиск очевидцев аварии, добавили в пресс-службе ведомства.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала о крушении спасательного вертолета в Южной Корее, где на борту находилось семь человек.