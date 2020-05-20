На Алтае цех по производству газировки делал заодно и алкоголь

Факт незаконного производства и сбыта алкогольной продукции выявили полицейские в Республике Алтай.

"Установлено, что в помещении цеха одного из обществ с ограниченной ответственностью помимо питьевой воды и лимонадов, на производство которых имелась лицензия, изготавливались слабоалкогольные газированные коктейли различных марок. Затем они разливались в кеги и поставлялись в торговые точки, осуществляющие продажу спиртного", — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В ходе обыска на предприятии обнаружили и изъяли специальное оборудование для производства спиртосодержащих напитков, более 150 литров этилового спирта, различные ароматические добавки и порядка 60 литров готовой продукции.

Возбуждено уголовное дело по статье о незаконном производстве и обороте спиртосодержащей продукции, добавила представитель ведомства.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что на Ставрополье у местного жителя изъяли алкоголя сомнительного происхождения на пять миллионов рублей.