Факт незаконного производства и сбыта алкогольной продукции выявили полицейские в Республике Алтай.
"Установлено, что в помещении цеха одного из обществ с ограниченной ответственностью помимо питьевой воды и лимонадов, на производство которых имелась лицензия, изготавливались слабоалкогольные газированные коктейли различных марок. Затем они разливались в кеги и поставлялись в торговые точки, осуществляющие продажу спиртного", — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
В ходе обыска на предприятии обнаружили и изъяли специальное оборудование для производства спиртосодержащих напитков, более 150 литров этилового спирта, различные ароматические добавки и порядка 60 литров готовой продукции.
Возбуждено уголовное дело по статье о незаконном производстве и обороте спиртосодержащей продукции, добавила представитель ведомства.
Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что на Ставрополье у местного жителя изъяли алкоголя сомнительного происхождения на пять миллионов рублей.
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