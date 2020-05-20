В Хабаровске преступники похищали дорогие радиодетали с машин связи

Четверых жителей Хабаровска обвиняют в том, что они тайно пробирались на территорию охраняемых складов, где разбирали хранящиеся там оборудование связи. Злоумышленников интересовали дорогие радиодетали, содержащие золото, серебро, платину и палладий.

В дальнейшем украденные платы и микросхемы они продавали в специализированные скупки, а деньги делили.

"Так, в июле 2018 года 34-летний злоумышленник и его 42-летний подельник ночью через проем в заборе проникли на склад организации, взломали одно из хранилищ, откуда вынесли 15 блоков с различными деталями. Все они содержали драгоценные металлы. Потерпевшая сторона оценила ущерб в сумму порядка 1 миллиона 300 тысяч рублей", — сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

В ходе расследования установлено несколько подобных эпизодов краж, первая из которых произошла еще в 2015 году.

Оперативники задержали четверых сообщников, трое из которых ранее уже привлекались к уголовной ответственности. Ущерб, который они нанесли оценивается в 2 миллиона 700 тысяч рублей.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала, как в Хабаровске молодые люди грабили состоятельных мужчин из клубов.