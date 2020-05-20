Житель Сахалина заплатит штраф из-за фейка про коронавирус

В Сахалинской области суд вынес обвинительный приговор в отношении местного жителя. Его признали виновным в распространении заведомо ложной информации о распространении коронавирусной инфекции.

"Судом установлено, что 27 апреля 2020 года один из пассажиров авиарейса "Бангкок — Шанхай — Южно-Сахалинск" записал на мобильный телефон комментарий о том, что пассажиры были обеспечены средствами индивидуальной защиты лишь по прибытии самолета в Южно-Сахалинск, а действия представителей государственных органов и учреждений обусловлены желанием ввести в заблуждение население", — сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Запись видео с комментарием мужчина выложил в один из мессенджеров, и она разошлась по соцсетям. Проверка этих сведений показала, что они являются недостоверными.

Средства индивидуальной защиты, включая комбинезоны, пассажирам выдали еще в Бангкоке и подробно проинструктировали, как ими пользоваться на протяжении всего полета.

Поскольку виновный полностью признал вину и удалил отснятые файлы, суд приговорил его к штрафу в размере 300 тысяч рублей.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что уголовное дело из-за распространения фейков про коронавирус завели на жителя Вологодской области.