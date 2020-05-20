Сотрудниками уголовного розыска по городу Клину задержан ранее уже неоднократно судимый 53-летний местный житель, которого подозревают в вооруженном налете на автозаправочную станцию.
"Установлено, что в ночное время злоумышленник подошел к автозаправочной станции на Ленинградском шоссе, надел маску и, дождавшись, когда сотрудница заправки вышла из помещения на улицу, схватил женщину за шею и потащил вовнутрь. После этого, угрожая ножом, похитил несколько пачек сигарет и денежные средства из кассы, затем с места преступления скрылся", — сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.
Полицейским удалось установить и задержать злоумышленника, что называется, по горячим следам. В этом помогли камеры видеонаблюдения.
Задержанный признался, что раньше работал заправщиком на этой АЗС и после увольнения решил ее ограбить.
Возбуждено уголовное дело по статье о разбое, окончания следствия по делу мужчина будет дожидаться в СИЗО.
Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что в Новокузнецке мужчина с обрезом напал на заправку и похитил 280 литров солярки.
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