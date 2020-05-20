Вечером 19 мая в Подмосковье, недалеко от города Клин, в результате жесткой посадки разбился военный вертолет Ми-8.
Об этом сообщило Минобороны РФ.
"При выполнении учебно-тренировочного полета в 20 километрах от населенного пункта Клин совершил жесткую посадку на безлюдной местности вертолет Ми-8 ВКС России.
Все члены экипажа погибли. На земле жертв нет.
Предварительная версия крушения техническая неисправность", - написано в сообщении.
Сколько человек находилось на борту разбившегося вертолета, в ведомстве не уточнили. По информации "Ведомостей", полученных от источника в Минобороны, на момент крушения на борту было трое военных.
На месте катастрофы продолжает работать комиссия Главного командования ВКС. К этому часу известно, что найдены оба "черных ящика".
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