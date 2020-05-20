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Источник Правда.Ру

Военный Ми-8 разбился в Подмосковье. Весь экипаж погиб

Происшествия

 Вечером 19 мая в Подмосковье, недалеко от города Клин, в результате жесткой посадки разбился военный вертолет Ми-8.

Об этом сообщило Минобороны РФ.

"При выполнении учебно-тренировочного полета в 20 километрах от населенного пункта Клин совершил жесткую посадку на безлюдной местности вертолет Ми-8 ВКС России.

Все члены экипажа погибли. На земле жертв нет.

Предварительная версия крушения техническая неисправность", - написано в сообщении.

Сколько человек находилось на борту разбившегося вертолета, в ведомстве не уточнили. По информации "Ведомостей", полученных от источника в Минобороны, на момент крушения на борту было трое военных.

На месте катастрофы продолжает работать комиссия Главного командования ВКС. К этому часу известно, что найдены оба "черных ящика".

 

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