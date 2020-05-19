Заместитель Генерального прокурора РФ Дмитрий Демешин утвердил обвинительное заключение по уголовному делу о крупной растрате бюджетных средств на Дальнем Востоке.
По версии следствия, генеральный директор ООО "Экология" получил государственную субсидию в 454,6 млн рублей на выполнение работ по ликвидации ущерба природе на территории Кроноцкого государственного заповедника на Камчатке.
"Действуя совместно с иными членами организованной группы в рамках заключенных договоров, создал видимость выполнения взятых на себя обязательств, незаконно захоронив часть отходов на территории заповедника. В результате особо охраняемой природной заповедной территории Камчатки, включенной в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, причинен значительный экологический ущерб", — сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.
При этом, сотрудники заповедника, согласовали все документы и заведомо ложные акты выполненных работ. Все бюджетные средства, перечисленные на счет компании, после подписания документов, был похищены.
В ближайшее время уголовное дело будет направлено в Петропавловск-Камчатский городской суд для рассмотрения по существу. В отношении остальных членов организованной группы расследование уголовного дела продолжается, добавили в прокуратуре.
Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что почти все руководство коммерческого банка будут судить за растрату более 6 миллиардов рублей.
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