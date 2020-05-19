Владельца автозаправки в Моздокском районе Северной Осетии обвиняют в незаконном предпринимательстве.
Сотрудниками полиции установлено, что 30-летний местный житель организовал заправку у трассы "Ставрополь — Моздок — Крайновка" и в течение нескольких лет торговал сжиженным газом.
"Мужчина не был зарегистрирован в налоговом органе в качестве индивидуального предпринимателя и работал без соответствующих документов и специального разрешения, не соблюдая требования по эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов, осознавая общественную опасность своих действий и возможность наступления тяжких последствий", — сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.
Незаконная торговля происходила с марта 2018 года по февраль 2020 года. Фигуранту удалось заработать таким образом более 9 миллионов рублей.
Уголовное дело направлено в суд, мужчине грозит наказание до пяти лет лишения свободы.
Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, как лжеполицейские в Северной Осетии отобрали у приезжих туристов машину и деньги.
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