Житель Северной Осетии два года незаконно торговал топливом

Владельца автозаправки в Моздокском районе Северной Осетии обвиняют в незаконном предпринимательстве.

Сотрудниками полиции установлено, что 30-летний местный житель организовал заправку у трассы "Ставрополь — Моздок — Крайновка" и в течение нескольких лет торговал сжиженным газом.

"Мужчина не был зарегистрирован в налоговом органе в качестве индивидуального предпринимателя и работал без соответствующих документов и специального разрешения, не соблюдая требования по эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов, осознавая общественную опасность своих действий и возможность наступления тяжких последствий", — сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Незаконная торговля происходила с марта 2018 года по февраль 2020 года. Фигуранту удалось заработать таким образом более 9 миллионов рублей.

Уголовное дело направлено в суд, мужчине грозит наказание до пяти лет лишения свободы.

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