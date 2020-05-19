В СК сообщили подробности дела против мэра Азова

Сотрудниками Следственного комитета России по Ростовской области возбуждено уголовное дело в отношении главы администрации города Азова Ростовской области. Его подозревают в превышении полномочий.

По версии следствия, в 2018 году мэр Азова Владимир Ращупкин издал постановление о передаче частному лицу 17 гектаров земельного участка. Постановление было принято в нарушение градостроительного, земельного и лесного законодательств.

"Незаконное предоставление земельного участка администрацией города Азова повлекло образование в его границах новых земельных участков, их продажу, строительство домов, вырубку деревьев. Кроме того, в результате незаконного отчуждения земельного участка муниципальное образование "город Азов" было лишено возможности на законных основаниях, исходя из государственных интересов, потребностей населения и планов регионального развития, владеть и распоряжаться указанными земельными участками", — сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета.

В настоящее время по уголовному делу выполняются необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, добавили в ведомстве.

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