Талантливую мошенницу задержали в Самаре

В Самарской области перед судом предстанет женщина, которую обвиняют в почти семи десятках эпизодах мошенничества.

Ранее судимая аферистка использовала массу различных приемов, с помощью которых вводила людей в заблуждение и похищала их деньги.

К примеру, одну из потерпевших женщина убедила, что является опытным врачом-гинекологом и несколько месяцев вела ее беременность, получая деньги за консультации.

"Другим она представлялась сотрудником крупной строительной компании и продавала им несуществующие квартиры. Некоторым за денежное вознаграждение злоумышленница обещала оформить в собственность служебное жилье с последующим разменом на более выгодную жилплощадь", — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Таким образом женщине удалось обмануть 68 жителей Самарской области, общий ущерб превысил 11 миллионов рублей.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Волжский районный суд Самарской области для рассмотрения по существу, добавила представитель ведомства.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что в Москве задержан мужчина по подозрению в мошенничестве с медицинскими масками более чем на 200 миллионов рублей.