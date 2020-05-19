В Самарской области перед судом предстанет женщина, которую обвиняют в почти семи десятках эпизодах мошенничества.
Ранее судимая аферистка использовала массу различных приемов, с помощью которых вводила людей в заблуждение и похищала их деньги.
К примеру, одну из потерпевших женщина убедила, что является опытным врачом-гинекологом и несколько месяцев вела ее беременность, получая деньги за консультации.
"Другим она представлялась сотрудником крупной строительной компании и продавала им несуществующие квартиры. Некоторым за денежное вознаграждение злоумышленница обещала оформить в собственность служебное жилье с последующим разменом на более выгодную жилплощадь", — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Таким образом женщине удалось обмануть 68 жителей Самарской области, общий ущерб превысил 11 миллионов рублей.
В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Волжский районный суд Самарской области для рассмотрения по существу, добавила представитель ведомства.
Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что в Москве задержан мужчина по подозрению в мошенничестве с медицинскими масками более чем на 200 миллионов рублей.
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