Сотрудники Следственного комитета направили в суд уголовное дело Владислава Шульги, инженера Таганрогского авиационного научно-технического комплекса (ТАНТК) им. Г. М. Бериева. Его обвиняют в массовом отравлении сотрудников предприятия.
"По данным следствия, в 2017 году Владислав Шульга, находясь по месту работы, действуя на почве личных неприязненных отношений к нескольким сотрудникам предприятия, добавил в три 19-литровые бутылки с питьевой водой заранее подготовленное им химическое вещество с содержанием таллия, имеющее значительное отравляющее воздействие на организм человека", — сообщили в пресс-службе СК РФ.
В результате 1 человеку был причинен тяжкий вред здоровью, 26 — средней тяжести и еще у 7 человек подтвержден легкий вред здоровью.
Сначала обвиняемый во всем признался и подтвердил свои действия на месте в ходе следственного эксперимента, но потом от своих слов отказался, заявил о непричастности и начал все отрицать.
Однако следствие все равно пришло к выводу, что именно Шульга отравил сотрудников предприятия. В ближайшее время уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу.
Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что заведующая столовой в одной из школ в Марий Эл, отделалась штрафом после массового отравления учащихся.
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