Жителей Челябинска будут судить за взлом банкоматов

Двое жителей Челябинска специализировались на краже денег из терминалов и банкоматов, установленных в магазинах и почтовых отделениях Челябинской и Курганской областей.

"Имея опыт работы с радиотехническим оборудованием, они отключали сигнализацию, а затем, используя специальные приспособления и инструменты, проникали в помещения и вскрывали банкоматы. Противоправные деяния совершались в ночное время, когда персонал на объектах отсутствовал", — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Следствию удалось установить 24 эпизода краж, общая сумма причиненного ущерба превысила 12 миллионов рублей.

Злоумышленники были задержаны с поличным в момент очередной попытки взлома банкомата в одном из продовольственных магазинов Челябинска.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд, добавила представитель ведомства.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, как в Нижегородской области приезжие распилили банкомат и украли деньги.