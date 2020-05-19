Двое жителей Челябинска специализировались на краже денег из терминалов и банкоматов, установленных в магазинах и почтовых отделениях Челябинской и Курганской областей.
"Имея опыт работы с радиотехническим оборудованием, они отключали сигнализацию, а затем, используя специальные приспособления и инструменты, проникали в помещения и вскрывали банкоматы. Противоправные деяния совершались в ночное время, когда персонал на объектах отсутствовал", — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Следствию удалось установить 24 эпизода краж, общая сумма причиненного ущерба превысила 12 миллионов рублей.
Злоумышленники были задержаны с поличным в момент очередной попытки взлома банкомата в одном из продовольственных магазинов Челябинска.
В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд, добавила представитель ведомства.
Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, как в Нижегородской области приезжие распилили банкомат и украли деньги.
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