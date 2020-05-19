В ночь на 18 мая в администрации президента России скончался сотрудник службы информационно-технического обеспечения.
Работник находился в своем кабинете в Ипатьевском переулке. В период с 3 до 4 утра у него прихватило сердце. Он успел позвать на помощь. Но медикам не удалось его спасти. У мужчины диагностировали острую сердечно-сосудистую недостаточность.
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