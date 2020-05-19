Партию ткани с товарным знаком "Louis Vuitton" обнаружили в ходе проведения осмотра на Прикубанском таможенном посту Краснодарской таможни.
Партия окрашенной ткани в количестве 95 рулонов, 6887,5 квадратных метров, прибыла из Китая.
"Ввиду обнаружения признаков контрафактности, таможней направлен запрос представителю правообладателя о законности ввоза данной продукции на территорию Российской Федерации", — сообщили в пресс-службе Краснодарской таможни.
Правообладателем товарного знака является французская компания "Луи Вюиттон Маллетьер" (Louis Vuitton Malletier). Как выяснилось, никаких разрешительных документов на использования товарного знака у компании, которая пыталась задекларировать ввоз ткани, не оказалось.
Всю партию груза задержали на таможне, возбуждено административное дело о незаконном использовании товарных знаков.
Сумма предотвращенного ущерба правообладателю составила 247 миллионов 950 тысяч рублей, уточнили в ведомстве.
Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что из Приморья в Китай по подложным документам пытались вывезти более 10 тонн красной икры и морского гребешка.
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