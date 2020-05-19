Лжеполицейские в Северной Осетии отобрали у приезжих машину и деньги

В Северной Осетии жертвами мошенников стала супружеская пара, приехавшая из Москвы.

Двое злоумышленников представились сотрудниками правоохранительных органов и предъявили приезжим претензии в якобы незаконном обороте наркотиков. Затем стали требовать крупную сумму денег, чтобы решить вопрос на месте.

"Таким образом, они обманным путем завладели автомобилем немецкого производства, дорогостоящими ювелирными украшениями, денежными средствами и двумя мобильными телефонами "Айфон 11", принадлежащими потерпевшим. Действовали подозреваемые в составе преступной группы", — сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Общая сумма ущерба составила более миллиона рублей.

Сотрудникам полиции удалось задержать подозреваемых. Ими оказались 31- и 27-летний жители республики, ранее неоднократно судимые. Свою вину молодые люди признали полностью, уточнили в ведомстве.

Окончания расследования задержанные будут дожидаться в СИЗО, им грозит до шести лет лишения свободы.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала о мошенничестве с медицинскими масками в Москве на сумму более 200 миллионов рублей.