Мужчину подозревают в мошенничестве с медицинским масками на 200 млн

В Москве задержали мужчину по подозрению в хищении крупной суммы, предназначенной для приобретения медицинских масок.

"По имеющейся информации, злоумышленник от имени юридического лица заключил с одной из столичных организаций договор о продаже 12 миллионов медицинских масок на сумму свыше 223 миллионов рублей. Подозреваемый пообещал выполнить заказ за три дня при условии стопроцентной предоплаты. Заказчик перечислил денежные средства, однако в установленный срок медицинские маски не получил", — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Мужчину удалось найти и задержать в Московской области, в настоящий момент его проверяют на причастность к совершению такого же преступления на территории другого региона. Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.

"В ходе обыска полицейскими обнаружены и изъяты печати, ноутбуки, мобильные телефоны, денежные средства и документы, имеющие доказательственное значение для уголовного дела", — добавила представитель ведомства.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что из России в Казахстан незаконно пытались вывезти партию медицинских масок.