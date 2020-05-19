В Москве задержали мужчину по подозрению в хищении крупной суммы, предназначенной для приобретения медицинских масок.
"По имеющейся информации, злоумышленник от имени юридического лица заключил с одной из столичных организаций договор о продаже 12 миллионов медицинских масок на сумму свыше 223 миллионов рублей. Подозреваемый пообещал выполнить заказ за три дня при условии стопроцентной предоплаты. Заказчик перечислил денежные средства, однако в установленный срок медицинские маски не получил", — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Мужчину удалось найти и задержать в Московской области, в настоящий момент его проверяют на причастность к совершению такого же преступления на территории другого региона. Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.
"В ходе обыска полицейскими обнаружены и изъяты печати, ноутбуки, мобильные телефоны, денежные средства и документы, имеющие доказательственное значение для уголовного дела", — добавила представитель ведомства.
Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что из России в Казахстан незаконно пытались вывезти партию медицинских масок.
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