Авария случилась вечером 18 мая на шестом километре автодороги "Село Быстрый Исток — село Верх-Озерное" в Алтайском крае.
Местная 26-летняя жительница в нетрезвом виде ехала за рулем автомобиля "ВАЗ-2107" и столкнулась с мотоциклом "Урал", на котором ехали четверо подростков.
В результате 9- и 10-летний мальчики скончались от полученных травм, а водитель мотоцикла, 17-летний парень, госпитализирован в медицинское учреждение с открытым переломом голени. Еще одна 17-летняя пассажирка мотоцикла получила ушибы.
"По предварительным данным, водитель автомобиля, не имеющая водительского удостоверения и находящаяся в состоянии алкогольного опьянения, не справилась с управлением транспортным средством и выехала на полосу встречного движения, совершив смертельное ДТП", — сообщили в пресс-службе регионального СК РФ.
Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил эксплуатации транспортного средства лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц, уточнили в ведомстве.
Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что на Ставрополье при столкновении машины скорой помощи и мотоцикла погибли три человека.
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