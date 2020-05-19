В Алтайском крае пьяная женщина без прав насмерть сбила подростков

Авария случилась вечером 18 мая на шестом километре автодороги "Село Быстрый Исток — село Верх-Озерное" в Алтайском крае.

Местная 26-летняя жительница в нетрезвом виде ехала за рулем автомобиля "ВАЗ-2107" и столкнулась с мотоциклом "Урал", на котором ехали четверо подростков.

В результате 9- и 10-летний мальчики скончались от полученных травм, а водитель мотоцикла, 17-летний парень, госпитализирован в медицинское учреждение с открытым переломом голени. Еще одна 17-летняя пассажирка мотоцикла получила ушибы.

"По предварительным данным, водитель автомобиля, не имеющая водительского удостоверения и находящаяся в состоянии алкогольного опьянения, не справилась с управлением транспортным средством и выехала на полосу встречного движения, совершив смертельное ДТП", — сообщили в пресс-службе регионального СК РФ.

Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил эксплуатации транспортного средства лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц, уточнили в ведомстве.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что на Ставрополье при столкновении машины скорой помощи и мотоцикла погибли три человека.