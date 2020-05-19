В СК РФ завершили предварительное следствие по уголовному делу бывшего начальника отдела МВД по Алданскому району Якутии Александра Осадчего. Бывшего полицейского обвиняют в превышении должностных полномочий.
Как выяснило следствие, с 2014 по 2017 годы Осадчий давал незаконные указания начальнику местного изолятора временного содержания, чтобы тот делал послабления в режиме для некоторых арестантов.
Так, обвиняемый организовал беспрепятственную передачу в изолятор продуктов, мобильных телефонов, компьютеров и спиртных напитков. Привилегии полагались тем заключенным, которые давали нужные показания.
"Помимо передачи незаконных предметов следственно-арестованным по указанию обвиняемого организовывались свидания с девушками без разрешения уполномоченных лиц, которые проходили ночью в помещения изолятора временного содержания", — сообщили в региональном СК РФ.
В ближайшее время материалы дела будут переданы в суд.
Приговор же начальнику следственного изолятора уже оглашен. Поскольку мужчина сотрудничал со следствием, ему назначено наказание в виде 1 года 10 месяцев лишения свободы условно.
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