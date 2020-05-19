15-летний подросток скончался под Омском из-за удара молнии. Во время непогоды он пошел в поле встречать скотину.
Молния попала мальчику в живот. "Скорая" пыталась его реанимировать, но попытки вернуть подростка к жизни не увенчались успехом. Сейчас по факту инцидента проводит проверку Следственный комитет.
Инцидент произошел 18 мая недалеко от деревни Рославки в Исилькульском районе.
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