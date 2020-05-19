В Красноярске жители сняли на видео падение метеорита

Видео момента падения яркого метеорита опубликовал паблик "ЧП — Канск" в соцсети "ВК".

На опубликованных кадрах видно, как по небу проносится яркая точка, которая гаснет по мере приближения к земле.

По словам очевидцев, после падения раздался сильный хлопок.

"Хотя метеорит видели не только в Канске, но и в Курагинском, Минусинском и Каратузском районах, место его падения не обнаружено", — пишут жители региона в соцсетях.

Скрин "ЧП-Канск" ВК