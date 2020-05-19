19 мая, в 6 утра по местному времени (01:00 мск) пожарно-спасательная служба МЧС по Иркутской области получила сообщение о возгорании в цехе по производству древесного угля в поселке Чунском Иркутской области.
Как сообщает пресс-служба регионального МЧС,
"на момент прибытия пожарных полыхала кровля трёхэтажного железобетонного здания и внутри него на площади около 2 тысяч кв метров, существовала угроза распространения пожара".
Локализовать огонь на площади 2115 кв метров удалось через час. Пострадавших нет.
На момент публикации материала ликвидация пожара продолжалась. Задействованы 17 огнеборцев и 6 единиц техники МЧС России.
Как отмечают в ведомстве, работы по тушению осложняются отсутствием источников водоснабжения для нужд тушения пожаров вблизи предприятия.
"Дознавателями МЧС установлено, что пожар начался в результате нарушения правил эксплуатации печи в цехе в процессе производства. Сообщение о пожаре поступило поздно, распространению огня на большую площадь способствовало отсутствие системы пожаротушения", - написано в сообщении пресс-службы.
Проводится проверка в отношении собственника предприятия
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