Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Источник Правда.Ру

2 тысячи кв м деревообрабатывающего комбината горят в Иркутской области

Происшествия

 19 мая, в 6 утра по местному времени (01:00 мск) пожарно-спасательная служба МЧС по Иркутской области получила сообщение о возгорании  в цехе по производству древесного угля в поселке Чунском Иркутской области.

Как сообщает пресс-служба регионального МЧС,

"на момент прибытия пожарных  полыхала кровля трёхэтажного железобетонного здания и внутри него на площади около 2 тысяч кв метров, существовала угроза распространения пожара".

Локализовать огонь на площади 2115 кв метров удалось через час. Пострадавших нет.

На момент публикации материала ликвидация пожара продолжалась. Задействованы 17 огнеборцев и 6 единиц техники МЧС России.

Как отмечают в ведомстве, работы по тушению осложняются отсутствием источников водоснабжения для нужд тушения пожаров вблизи предприятия.

Известна уже причина пожара

"Дознавателями МЧС установлено, что пожар начался в результате нарушения правил эксплуатации печи в цехе в процессе производства. Сообщение о пожаре поступило поздно, распространению огня на большую площадь способствовало отсутствие системы пожаротушения", - написано в сообщении пресс-службы.

Проводится проверка в отношении собственника предприятия

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...

Темы пожар поселок чунской иркутская область
Новости Все >
Ученые США сообщили об успехе испытания вакцины от COVID на людях
Турецкий эксперт: пандемия ведёт США к внешнеполитической самоизоляции
"Нет на Украине своего правительства, лишь марионетки чужих спецслужб"
2 тысячи кв м деревообрабатывающего комбината горят в Иркутской области
Мнение: в педагоги берут всех подряд. Даже тех, кто нигде не сгодился
Аксенов назвал планы Украины по "деоккупации" Крыма "безмозглыми"
Индексы азиатской биржи чуть-чуть подросли. Это свет в конце тоннеля?
СБУ расследует госизмену Кучмы и главы администрации Зеленского
COVID возвращается в Китай: более 108 млн человек помещены на карантин
Грецкие орехи являются самым полезным продуктом для сердца
Последние материалы
Ученые США сообщили об успехе испытания вакцины от COVID на людях
Турецкий эксперт: пандемия ведёт США к внешнеполитической самоизоляции
"Нет на Украине своего правительства, лишь марионетки чужих спецслужб"
2 тысячи кв м деревообрабатывающего комбината горят в Иркутской области
Мнение: в педагоги берут всех подряд. Даже тех, кто нигде не сгодился
Листовая зелень: от каких болезней она нас защищает
Аксенов назвал планы Украины по "деоккупации" Крыма "безмозглыми"
Индексы азиатской биржи чуть-чуть подросли. Это свет в конце тоннеля?
СБУ расследует госизмену Кучмы и главы администрации Зеленского
Мистическая история песни «Приходите в мой дом»
Популярное
Новости Украины
Названы области, которые хотят выйти из состава Украины

В украинском обществе наблюдается серьезный раскол, из-за которого уже в ближайшее время страна может потерять несколько областей.

Названы области, которые хотят выйти из состава Украины
Аверьянов: в январе Путин предотвратил госпереворот олигархов
Власть
Аверьянов: в январе Путин предотвратил госпереворот олигархов
Новости Мурманска
В Мурманске на свалке обнаружили новое медицинское оборудование
Бывший СССР
Политолог заявил, что ДНР и ЛНР войдут в состав РФ осенью 2020 года
Игорь Буккер Как труд погубил неандертальцев Игорь Буккер Василий Амирджанов Туроператоры убедят граждан в безопасности отдыха Василий Амирджанов Любовь Степушова Что не нравится украинцам в США, куда они уехали из России? Любовь Степушова
Комментарии
Запрет на въезд Соловьева в Италию поддержали более 200 тысяч человек
Академик Лев Зеленый: Луна еще один континент Земли
Российские партии выбирают популизм, а не народ
Жарихин: Лукашенко выбирает между санкциями США и их "ай-яй-яй"
Путин попросил мусульман отметить Ураза-Байрам дома
И Россия тоже: кто и почему хочет расследования по коронавирусу
Аверьянов: в январе Путин предотвратил госпереворот олигархов
Запрет на въезд Соловьева в Италию поддержали более 200 тысяч человек
Школы в России не будут прежними: из них исчезнут даже переменки
Аверьянов: в январе Путин предотвратил госпереворот олигархов
И Россия тоже: кто и почему хочет расследования по коронавирусу
Аверьянов: в январе Путин предотвратил госпереворот олигархов
Житель Вологодской области убил мужчину за царапину на машине
Политолог заявил, что ДНР и ЛНР войдут в состав РФ осенью 2020 года
Российские партии выбирают популизм, а не народ
И Россия тоже: кто и почему хочет расследования по коронавирусу
Аверьянов: в январе Путин предотвратил госпереворот олигархов
Аверьянов: в январе Путин предотвратил госпереворот олигархов
Школы в России не будут прежними: из них исчезнут даже переменки
И Россия тоже: кто и почему хочет расследования по коронавирусу
В РФ могут снизить размер ежемесячной накопительной пенсии
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ