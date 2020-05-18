Бывший сотрудник Воронежской таможни осужден за взятку

Суд вынес приговор по уголовному делу о крупной взятке в отношении бывшего старшего оперуполномоченного по особо важным делам Воронежской таможни.

В суде установлено, что с июня 2017 года по февраль 2018 года сотрудник таможни регулярно выезжал в командировки в Смоленскую область, где его задачей было контролировать перемещение через границу различных грузов.

"При этом он за взятки систематически предоставлял взяткодателю с помощью смс-сообщений и телефонных переговоров служебную информацию ограниченного доступа о дислокации мобильных групп из числа должностных лиц таможенных органов, либо изменении маршрутов несения службы в приграничной зоне, в целях беспрепятственного проезда транспортных средств с плодовоовощной продукцией через границу", — сообщили в пресс-службе региональной таможни.

За то, что таможенник "закрывал глаза" на перемещение через границу продукции ввоз которой ограничен, он получил взятку в 1,5 миллиона рублей.

Суд приговорил мужчину к четырем с половиной годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строго режима.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что в Белоруссии задержали гражданина России при попытке провезти через границу почти 60 килограммов гашиша.