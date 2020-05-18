В сочинской полиции завершили расследование уголовного дела по статье о мошенничестве в отношении 59-летнего уроженца города Томска.
По данным следствия, обвиняемый занимался строительством трехэтажного жилого дома в Сочи. При этом, по собственной инициативе и, не имея никаких разрешительных документов, надстроил два лишних этажа — четвертый и пятый. Квартиры в этих этажах он продал по договорам долевого строительства 25 потерпевшим.
"Полученные денежные средства в общей сумме более 40 миллионов рублей злоумышленник обратил в свою пользу и распорядился ими по своему усмотрению", — сообщили в региональном ГУ МВД.
На период предварительного следствия суд избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу.
Уголовное дело направлено в суд, санкции инкриминируемой статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет, добавили в ведомстве.
Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что жителей Геленджика будут судить за аферу со строительством квартир на сумму около миллиарда рублей.
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