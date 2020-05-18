Застройщик обманул жителей Сочи на 40 миллионов рублей

В сочинской полиции завершили расследование уголовного дела по статье о мошенничестве в отношении 59-летнего уроженца города Томска.

По данным следствия, обвиняемый занимался строительством трехэтажного жилого дома в Сочи. При этом, по собственной инициативе и, не имея никаких разрешительных документов, надстроил два лишних этажа — четвертый и пятый. Квартиры в этих этажах он продал по договорам долевого строительства 25 потерпевшим.

"Полученные денежные средства в общей сумме более 40 миллионов рублей злоумышленник обратил в свою пользу и распорядился ими по своему усмотрению", — сообщили в региональном ГУ МВД.

На период предварительного следствия суд избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу.

Уголовное дело направлено в суд, санкции инкриминируемой статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет, добавили в ведомстве.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что жителей Геленджика будут судить за аферу со строительством квартир на сумму около миллиарда рублей.