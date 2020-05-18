Случайное похищение: в Курской области будут судить двоих мужчин

Двое мужчин в Курской области обвиняются по двум статьям Уголовного кодекса: "нарушение правил дорожного движения, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью" и "похищение, повлекшее смерть потерпевшего".

По версии следствия, вечером 17 сентября 2017 года двое мужчин 36 и 32 лет в пьяном виде ехали на машине по одной из улиц города Рыльска Курской области. По дороге пьяный водитель сбил пешехода.

Чтобы избежать ответственности, потерпевшего, который был без сознания, решили погрузить в машину и привезти в здание металлобазы, которое принадлежало одному из мужчин.

"На протяжении двух дней они тщательно скрывали присутствие на территории базы травмированного мужчины. Оставаясь без медицинской помощи, он скончался, не приходя в сознание. В ту же ночь злоумышленники вывезли тело на территорию другого района области, где закопали на поле", — рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

Уголовное дело будет направлено в Курский областной суд для рассмотрения по существу, добавили в ведомстве.

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