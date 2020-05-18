В Волгоградской области женщина отдала за снятие порчи более 600 тысяч

В полицию обратилась 58-летняя жительница Волгоградской области с заявлением о мошенничестве.

Как она рассказала, на улице к ней подошли две неизвестные женщины и рассказали, что на ней лежит порча. Причем проклятие лежит не только на ней самой, но и на ее деньгах, поэтому нужно срочно провести обряд очищения.

Пенсионерка поверила и принесла из дома 620 тысяч рублей, которые у нее были от продажи квартиры.

"Женщины начали проводить ритуалы и манипуляции с деньгами, в процессе которых подменили денежные купюры на нарезанную бумагу. Отдав сверток, для достижения лучшего эффекта мошенницы посоветовали потерпевшей два дня не открывать пакет с деньгами", — сообщили в региональном ГУ МВД.

Придя домой, женщина поняла, что ее обманули.

Спустя несколько дней оперативникам удалось установить подозреваемых. Были задержаны 57-летняя жительница города Волгограда и ее 30-летний сын, являющийся соучастником преступления. А вот еще одна женщина, дочь задержанной, ударилась в бега и сейчас объявлена в розыск.

Вернуть пострадавшей удалось только треть суммы, остальное мошенники успели потратить.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что житель Твери отдал за снятие порчи 8 миллионов рублей.